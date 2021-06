Se billedserie Nu skal der gang i udvidelsen af lystbådehavnen siger Flemming Juel, formand for lystbådehavnen, Gert Bøyesen, formand for sejlklubben, Holger Petersen, bestyrelsesmedlem i lystbådehavnen, Bjarne Bøgard, lystbådehavnen, Steen Juul Larsen, næstformand i lystbådehavnen og i Strandjagtforeningen, og Jørgen Nielsen, formand for Strandjagtforeningen. Foto: Torkild Svane Kraft

Send til din ven. X Artiklen: Positive udmeldinger om ny lystbådehavn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Positive udmeldinger om ny lystbådehavn

Faxe - 07. juni 2021 kl. 15:07 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Planerne om en stor udvidelse af lystbådehavnen i Faxe Ladeplads kom et skridt nærmere i torsdags. De politikere der deltog i et præsentationsmøde, var i hvert fald positivt indstillet overfor en udvidelse.

Egentlig er det ikke nye planer der er tale om. Faktisk er det en gammel plan der et taget op af skuffen og så justeret så den er helt up to date. Vi skal nemlig tilbage til midten af dette årtusinde, da en plan for udvidelse af lystbådehavnen første gang var på tegnebrættet.

- Men så kom der lige en finanskrise, og ingen havde råd til at købe både, så vores planer blev lagt i skuffen, sagde formanden for lystbådehavnen Flemming Juel.

Nu er situationen helt anderledes. Der er rigtig mange der køber både, men der er ingen steder de kan have den liggende. Det er umuligt at få en plads i havnen i Faxe Ladeplads - ja, faktisk i alle havne.

- Vi har en meget lang venteliste og vi får henvendelser om bådeplads helt fra Nordsjælland, fortalte Flemming Juel.

Derfor er det nu der skal handles, og Faxe Ladeplads Lystbådehavn har lavet et meget spændende oplæg til udvidelse af havnen - og den handler ikke kun om vandet bådene skal ligge i, men hele området omkring havnen.

Turister og virksomheder Turister og virksomheder

For her er meningen at der skal være blads til en større restaurant og mindre virksomheder - og der er allerede virksomheder der har sagt, at såfremt planerne føres ud i livet, så er de klar til at etablere sig i Faxe Ladeplads.

Faxe Kommune har allerede udarbejdet en lokalplan, så formalia er dermed i orden - og ved præsentationen af udvidelsesplanerne, kunne Carsten Scheel, der er formand for havneudvidelsesudvalget, oplyse at alle myndigheder er taget i ed, så de bygninger der er planer om at opføre kommer ikke i karambolage med gældende love og regler.

Foruden flere bådepladser og virksomheder, vil forholdene for de rigtig mange foreninger der bruger havnen, blive forbedret betragteligt, ligesom en større havn vil tiltrække flere turister, og have en gavnlig indvirkning på tilflytning til byen.

Flere erhvervsskibe Med på mødet, der fandt sted i sejlklubbens lokaler, var også Klaus Rønholt der er direktør i Faxe Kalk. Og det er der en god grund til - for både nu, og efter en eventuel udvidelse af lystbådehavnen, skal industrihavnen og lystbådehavnen dele indsejlingen til havnene.

Faxe Kalks direktør var positivt indstillet overfor planerne, for de vil også betyde nogle fordele for industrihavnen som ejes af Faxe Kalk. En af fordelene er at virksomheden sandsynligvis vil kunne spare penge på fjernelse af sand i sejlrenden.

Der hvor man vil placere en ny ydermole, og måden man vil gøre det på, vil nemlig betyde at den store mængde sand, der nu lægger sig i sejlrenden, i stedet vil ,,løbe" hen og lægge sig på den nye strand langs strandvejen.

Og det er også noget der vil kunne spare penge for kommunen - for kommer sandet af sig selv, behøver man jo ikke betale for sandfodring. Men helt undgå opgravning i sejlrenden vil man ikke. Det vil blive mindre.

På mødet fortalte Klaus Rønholt også, at Faxe Kalk arbejder på at meget mere kalk fremover skal transporteres med skibe frem for lastbiler.

- Det er langt mere bæredygtigt at bruge skibe frem for lastbiler, så det er noget vi arbejder meget på. Planen er skibe der vil kunne laste dobbelt så meget som nu. Det vil betyde store investeringer i havnen, og med planerne om udvidelse af lystbådehavnen, tror jeg det vil blive meget nemmere at overbevise vores ejere (belgiske Lhoist Group) om at det er en god idé at investere i havnen, siger Klaus Rønholt.

Økonomien Hvis man vil lave alt i ét hug, vil udvidelsen koste et sted mellem 20 og 25 millioner kroner, men man kan også starte med en light-udgave til 10-15 millioner kroner.

Finansieringen kan foregå på forskellige måder. Det kan være at kommunen skal betale for det hele, men det kan også være lystbådehavnen og de mange foreninger. Det skal man nu i gang med at forhandle om.

I første omgang handler det om at der skal udarbejdes et skitseprojekt - for uden et professionelt udarbejdet skitseprojekt, vil man ikke kunne søge om tilskud fra diverse fonde.

Sådan et skitseprojekt koster nok i omegnen af 200.000 kr. og det vil kommunen gerne betale. Det var i hvert fald hvad man kunne fornemme på mødet, hvor der deltog politikere fra Lokallisten, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

- Nu kan jeg jo ikke tale for hele byrådet, men efter det der er blevet sagt her i dag, så er jeg sikker på at vi nok skal finde de penge et skitseforslag koster, sagde René Tuekær, Lokallisten og formand for Plan- og kulturudvalget.