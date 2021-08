Se billedserie Nu er det snart slut. Lars Jensen har besluttet at stoppe, efter mange gode år, som lokalbetjent i Faxe Kommune. Foto: Torkild Svane Kraft

Populær lokalbetjent stopper

Faxe - 06. august 2021 kl. 15:05 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

En epoke slutter. Lars Jensen har besluttet at stoppe som lokalbetjent i Faxe Kommune. Den 1. september er det slut. Andre politiopgaver står for døren. Det er tid til noget nyt.

Det er også blevet til mange år i Faxe Kommune. Det var helt tilbage i 2008, at Lars Jensen overtog posten som landbetjent ved politistationen i Faxe by efter Karl Jensen.

Det blev til nogle gode år sammen med først Jens Korsager, og herefter Henrik Skovbo Schmidt. To personer som Lars har været meget glad for at samarbejde med.

Da Lars Jensen kom til kommunen, og flyttede til Faxe Ladeplads, var han med til at starte en løbeklub. Det gjorde han blandt andet for at engagere sig i det lokale - og ikke mindst fordi et sundt liv ligger ham meget på sinde.

At starte en løbeklub var en god idé. Den voksede sig hurtigt stor, og et netværk blev opbygget. Klubben eksisterer fortsat, og har rigtig mange medlemmer. Løbeklubben Sibirien hedder den - fordi det er ved Sibirien, lidt uden for Faxe Ladeplads, man mødes og løber.

Politiarbejde i badebukser Lars Jensen valgte at blive landbetjent, fordi han holder af den meget nære kontakt til borgerne, og fordi det er et meget selvstændigt arbejde - men også krævende.

Krævende fordi man aldrig har fri. Går man en tur i byen eller handler i Brugsen, er man på arbejde - selv om man egentlig har fri, for der er altid nogen der vil snakke, spørge om noget eller komme med en lille afsløring, ligesom der altid er noget man bør holde øje med.

Et pudsigt eksempel var en dag hvor Lars havde været ved stranden for at bade. Kun iført badebukser og et håndklæde, blev han råbt an, fordi der var slagsmål ved Gefion - og så måtte han skride ind og anholde en mand kun iført badebukser. Der har nok været nogle der så undrende til...

Forældresamarbejde Noget der altid har betydet meget for Lars Jensen, er dialogen med unge mennesker der er på vej ud i noget skidt. Her sætter han alt ind, i håbet om at få dem på rette kurs, så de ikke ødelægger alt for sig selv i fremtiden.

- Samarbejdet mellem de unge og deres forældre har jeg været utrolig glad for. At se, at man, når man løfter i flok, kan nå utroligt meget, gør mig glad, men jeg må også indrømme, at det er opslidende. Bekymringssamtaler, som det kaldes, kan være rigtig hårde, men når det så lykkes, er det det hele værd, siger Lars Jensen.

Og her fremhæver han flere omgange af opbyggelse af forældrenetværk, hvor mange forældre har samarbejdet om at få deres børn og unge på rette vej. Et stærkt og godt arbejde med kommunens SSP-konsulent Christina Hansen som primus motor.

Han nævner også en periode med meget hærværk i Faxe by, hvor han, i samarbejde med Ib Elberg, fik lavet t-shirts med nej tak til hærværk, som man delte ud til unge. At nogle turde gå i disse t-shirts og signalere en holdning betød rigtig meget. Også nogle af dem der ikke var guds bedste børn gik i trøjerne.

Trøjerne, og den snak man havde med de unge i den forbindelse, viste sig at have en god effekt. Hærværket ebbede ud.

Jeg ved godt det er dig Kort tid efter Lars Jensen startede som landbetjent i Faxe, var der en grov voldssag. En ung mand vandsirede en turist med en knust flaske.

- Gerningsmanden skulle bare findes, men der var ingen der turde sige noget. Alle var bange for ham. Jeg fandt dog hurtigt ud af hvem han var. En sød ung fyr, der bare ændrede fuldstændig karakter når han fik noget at drikke, siger Lars Jensen.

Men bevise at det var ham der havde gjort det, kunne Lars ikke. I retten ville en sag ikke kunne holde - men så kunne han til gengæld indkalde den unge mand til flere samtaler.

- Han skulle i hvert fald vide, at jeg vidste, at det var ham der havde gjort det, og at vi holdt øje med ham. Og kunne jeg bare, på en eller anden måde, få ham til at se han var inde i noget skidt, så var missionen lykkedes, siger Lars Jensen.

Og man må sige at missionen lykkedes. Måske ikke lige med det samme, men den unge mand, der nu ikke længere er så ung, rettede sig, og lever nu er normalt liv uden kriminalitet.

SSP-betjent Lars Jensen har i syv år været SSP-koordinator og har i den forbindelse haft sin daglige gang blandt skolernes 5. og 8. klasser. Og det holder han meget af, og synes det er sjovt at se den forskel der er på 5. klasser og 8. klasser.

- Der sker en helt vild udvikling på de få år. Med 8. klasserne kan man få en helt anden dialog end med ,,de små", siger Lars Jensen.

Bor i Hellerup Efter flere år i Faxe Ladeplads flyttede Lars til Hellerup. Hans ekskone døde, og for at deres søn, der boede hos hende, ikke skulle miste sit netværk, valgte han at flytte til Hellerup så sønnen kunne bo hos ham.

Det gør han stadig. Han er nu 19 år gammel og går på gymnasiet, og inden længe flytter de til Frederiksberg - sammen med Lars' kæreste. Og selv om han vil komme til at savne Faxe Kommune, så glæder det ham også, at han vil slippe for den lange tur til og fra arbejde.

Fra 1. september skal han nemlig arbejde i København - og så kan han bare lige tage cyklen - så er han på arbejde. Men hvor det bliver, vil Lars ikke ud med, for den endelige arbejdsplads er endnu ikke faldet helt på plads.

Èt er dog sikkert. Det bliver i politiet, hvor den 59-årige betjent har tænkt sig at blive mange år endnu. Han har i hvert fald ingen planer om at stoppe med at arbejde - og han ligner da også langt fra en pensionist, når man ser på hans veltrimmede krop, der vidner om hans mantra om at man skal holde sig i form hele livet.

Vidste du at... Vidste du iøvrigt at der er to lokalbetjente i Faxe Kommune? Lars er den ene og Jesper Niehues er den anden, og stillingen som hans afløser er opslået.

Vidste du at politistationen på togstationen i Haslev er bemandet 24 timer i døgnet året rundt? Det er den. Her sidder der altid to mand fra beredskabet - når altså de ikke lige er på patrulje i kommunen, eller på vej til en opgave med blå blink og udrykning.

Det betyder med andre ord, at der ikke altid er åbent på politistationen, men man kan være sikker på at møde en politimand/dame mandage 9-12 og torsdage 14-17.