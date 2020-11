Se billedserie Faxe Kommune håber snart at have en aftale på plads, der sikrer fast corona-testning to steder i kommunen. Foto: Cecilie Hänsch

Politisk ønske: Giv os et lokalt corona-testcenter

Faxe - 14. november 2020 kl. 12:00 Af Anders Holt Kontakt redaktionen

Flere af nabokommunerne har indgået aftaler med regionen om at få et mobilt testcenter ud med jævne mellemrum eller på faste dage, hvor borgere kan møde op uden tidsbestilling. Faxe Kommune er nu i gang med at få en sådan aftale på plads også.

Der er borgere, for hvem det kan være noget af en rejse at komme til Næstved og blive testet.

Derfor har det været et ønske fra flere i byrådet at give bedre mulighed for at blive testet netop i Faxe Kommune. På byrådsmødet torsdag aften sagde Camilla Meyer (S):

- En del kommuner har indgået aftaler om at få de mobile teststationer ud. Jeg synes, det ville være belejligt at anmode om at Faxe Kommune får en station ud også, sagde hun.

Til det svarede borgmester Ole Vive (V), at planlægningen allerede er i gang.

- Vi har faktisk netop anmodet regionen om at få en station ud. Der er ikke skrevet under endnu, så jeg kan ikke sige, hvornår det bliver, sagde han.

Har været her før

Midt i oktober udbrød der corona blandt en stor gruppe østeuropæiske håndværkere. Flere af dem boede sammen på den nedlagte Terslev Kro. Dengang blev et mobilt testcenter parkeret i netop Terslev, hvor alle borgere fra Faxe Kommune havde mulighed for i løbet af fem eftermiddage at få en corona-test. Tidligere har det også været kaldt ud til skoler og plejecentre, hvor personale og beboere er blevet testet - eller hvis der har været mistanke om et større udbrud.

Fast aftale

I flere kommuner, som ikke har egne faste testcentre, har man fået faste dage, hvor det mobile center tilbyder tests. Og det er sådan en aftale, Faxe Kommune nu går efter, siger borgmesteren.

- Vi har spurgt, om vi kan få et testcenter ud til to steder i kommunen, hvor det kan holde åbent én dag hvert sted. Det er sådan en aftale, der er lavet i flere af vores nabokommuner, så det regner vi også med at kunne få, siger Ole Vive.

Ingen tidsbestilling

Når det mobile testcenter står klar, kan man møde op uden tidsbestilling, og personer ned til to år testes. Føler man sig syg, skal man dog henvende sig til egen læge, men man må gerne møde op med milde symptomer på corona - også uden netop en lægehenvisning.

På byrådsmødet blev der også torsdag aften kigget på den nuværende corona-situation helt generelt. Faxe Kommune har nemlig oplevet at ligge næstøverst i hele landet, hvad angår antal smittede i forhold til indbyggere.

Men tallene er dog faldet meget igen - og ligger nu på et nogenlunde stabilt niveau. De allerseneste tal viser endda en lidt faldende tendens.

- Vi er over de seneste par uger begyndt at se lidt faldende smittetal. Men vi ligger stadig på et relativt højt niveau - også sammenlignet med vores nabokommuner, siger borgmester Ole Vive.

Kører på autopilot

Selvom de fleste følger restriktionerne, er det desværre også begyndt at blive »dagligdag«, for nogen, så der måske sløses lidt eller glemme at følge restriktionerne, mener borgmesteren.

- Vi bliver nødt til at huske alle på at følge restriktionerne, sagde han.

Smitte slås ned

Helt aktuelt har smitten sneget sig ind i institutionerne Heimdal, Frøen, i 6. klasse på Hylleholt Skole, i specialskolen og til flygtningeboligerne i det gamle seminarium i Haslev.

- Heldigvis har kun få elever og ansatte været ramt og kun få sendt hjem. Vi har heldigvis ikke set, at det har udviklet og spredt sig til en hel skole eller hel institution. Vi har været dygtige til at sætte ind lynhurtigt, siger han.

For to uger siden blev 12 elever smittet på Haslev Privatskole og også Sclerosehospitalet lukket ned. Begge steder er dog åbnet igen.