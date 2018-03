Det er ren viljestyrke, når Nellie Bradsted udfører en gennembrydning - for man kan ikke øve sig uden at det gør umanerligt ondt. Foto: Rune Brandt Hermansson

Politiker med sort bælte

- Det har taget ti år. Men det stoppe aldrig. Karate handler også om hele tiden at blive bedre. Du kan altid perfektionere det, og der ligger rigtigt mange timers træning bag det sorte bælte. Nørj, hvor er jeg glad for det - og stolt over det, siger Nellie Bradsted.

Hun er til hverdag administrativ leder på Vestskolen i Haslev - og byrådsmedlem for Venstre og formand for socialudvalget.

- Det bælte, jeg fik på lige efter gradueringen var et helt sort bælte. Men nu, hvor jeg har bestået, så har jeg bestilt et, hvor mit navn er broderet ind sammen med klubbens navn, Bushinkan, fortæller Nellie Bradsted.

Skulle andre have lyst til at gøre Nellie Bradsted kunsten efter, så er det bare at gå i gang. Nellie Bradsted begyndte til karate for 10 år siden, da en knæskade satte en stopper for »et liv« som håndboldspiller.