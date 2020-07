Politik: Nye konservative kandidater

- I spidsen for Faxe Kommune vil mit primære fokus være at skabe en kommune, hvor vi satser på vækst og udvikling i befolkning og erhvervsliv. Vækst og udvikling kommer kun til Faxe Kommune, hvis vi målrettet fokuserer og investerer i udvikling af kommunen, så vi bliver endnu mere attraktive for borgere og virksomheder. Vi skal i højere grad tænke de store tanker om Faxe Kommunes fremtid, i stedet for blot at tænke lappeløsninger fra budget til budget, siger Michael Christensen.

- I Regionsrådet vil mit fokus være sundhedsvæsenet, som tager den største del af regionens budget. Jeg har svært ved at forstå, at vi i et lille land som Danmark skal have fem forskellige sundhedssystemer og sundhedsledelser. Derfor vil jeg arbejde for, at sundhedssystemer, herunder hospitaler, i de fem regioner i højere grad kommer til at spille sammen som ét system, som er til gavn for alle danskere. Der ligger helt sikkert ressourcer og kompetencer, som i højere grad kan udnyttes på tværs af regioner, siger Allan Tirsgaard Larsen.