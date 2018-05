Politiet søger vidner til vanvidskørsel

Onsdag morgen kammede det over for føreren af en rød Mitsubishi Lancer, der kørte fra Faxe mod Karise. Mellem klokken 9.30 og 9.45 kørte føreren med stor fart flere gange over i modsatte kørebanehalvdel. Syd for Karise gik et ældre ægtepar i vejsiden mod syd. De måtte springe i grøften for ikke at blive ramt af bilen.