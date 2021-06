Artiklen: Politiet søger vidner: Flere måtte springe for livet

Politiet søger vidner: Flere måtte springe for livet

Her kørte en politibil efter en sort Mercedes, som kørte på vejen rundt om Haslev Privatskole med høj hastighed.

Føreren er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven, men politibetjentene så under kørslen, at der var en række personer, der måtte springe fra vejen og i sikkerhed op på græsrabatten.

Efterfølgende har politiet forsøgt at få kontakt til personerne, men det er ikke lykkedes. Der var tale om seks-syv voksne, et par børn og to hunde.