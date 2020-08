Politiet i motorcykeljagt

Et motorcykel- og biltyveri resulterede i weekenden i en mindre motorcykeljagt.

Politiet opgiver, at tyveriet er sket mellem fredag klokken 16 og lørdag klokken 5. Allerede lørdag var tyvene dog tæt på at blive fanget.

I weekenden blev der stjålet to biler, en Audi og en Ford Transit, samt en motorcykel ved et hus ved Skuderløse Indelukke i Haslev.

- Politiet får øje på den efterlyste motorcykel med to personer på Københavnsvej omkring klokken 6.30 lørdag. Herefter eftersætter de motorcyklen, men gerningsmændene ender med at slippe væk fra dem omkring Stengårdsvej, fortæller Peter Hvidberg, der er efterforskningsleder hos Sydsjællands og Lolland-Falsters politi.

Selvom tyvene i første omgang slap fra politiet, så skal de dog ikke vide sig for sikre. Politiet fandt allerede lørdag den Ford Transit, der var blevet stjålet - med DNA-spor i.

Der derudover kan fortælle, at tyvene først havde stjålet nøglerne i huset.

- Det er et typisk nøgleindbrud, hvor tyvene, først bryder ind for at stjæle nøglerne til køretøjerne, fortæller Peter Hvidberg.