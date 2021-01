Politiet havde en travl aften i Rønnede

Fem af sigtelserne gik på trafikanternes hastighed, og fire af dem står til et klip i kørekortet. Trods et nyerhvervet kørekort havde den ene af billisterne tidligere fået i klip i kørekortet indenfor de sidste tre år. To klip på under tre år med et nyt kørekort er nemlig lig med et kørselsforbud.

De øvrige sigtelser spreder sig ud på en, der blev sigtet for at have overladt sin bil til en person, der ikke havde kørekort. En anden blev sigtet for at lave hjulspin, en for at have efterladt sin bil med nøglerne i, en for ikke at rette sig efter politiets anvisninger og en for at køre ud, hvor der var udkørsel forbudt.