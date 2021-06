Tre ældre kvinder, én i Faxe og to i Nykøbing Falster, har det seneste døgn modtaget opkald fra mænd, der udgav sig for at være fra politiet. Politiet advarer nu mod denne type trickringninger i hele politikredsen. Genrefoto

Politiet advarer: Pas på trickringninger

En 85-årig kvinde fra Faxe blev onsdag klokken 10.25 ringet op af en mand, der udgav sig for at være fra politiet. Han begyndte at udspørge kvinden om, hvor mange værdier hun havde i hjemmet og i banken. Først efter samtalen blev kvinden i tvivl om der var tale om svindel.

Kvinden er ikke den eneste i politikredsen, der har været udsat for denne type trickringning. Yderligere to ældre kvinder i Nykøbing Falster har det seneste døgn modtaget opringninger fra personer, som udgav sig for at være fra politiet. Politiet anser opringningerne for at være et forsøg på at finde ud af, hvor det er umagen værd at begå indbrud efterfølgende.