Sidste år var der borgermøde om utrygheden i og omkring Jernbanegade i Haslev. Onsdag den 28. februar er der planlagt endnu et møde, hvor blandt andre politiet vil fortælle om deres indsats i byen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Politiet: Zoneforbuddene virker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet: Zoneforbuddene virker

Faxe - 22. februar 2018 kl. 19:05 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har tidligere været borgermøde om utrygheden i Haslev by, og den 28. februar er der planlagt endnu et møde med fokus på at skabe tryghed i Haslev. Siden første møde er politiet begyndt at uddele zoneforbud, og det har ifølge politikommisær ved Sydsjællands og Lolland-Falsters, Politi Allan Holm, virket.

- Vi er begyndt at anvende zoneforbud for at dæmme op for den persongruppe, som borgere og vores samarbejdspartnere identificeret som den utryhedsskabende i området omkring Bykroen. Der har været et par gengangere, som har fået et zoneforbud, efter det første var udløbet, men der har kun været to sigtelser for overtrædelse af forbuddet, siger han.

Hvis man overtræder et zoneforbud, rykker man så at sige direkte i fængsel, og udsigten til en ubetinget fængselsstraf, kan ifølge Allan Holm være medvirkende til, at de personer, der har fået zoneforbud, holder sig væk.

- Det er et relativt voldsomt indgreb, men vi bruger det på baggrund af den adfærd, der har været, og for at sende et signal om, at vi simpelthen ikke vil tolerere den utryghed, som deres adfærd skaber, siger Allan Holm.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge torsdag den 22. februar og i Sjællandske Næstved fredag den 23. februar.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink

En dags-adgang koster 20 kroner