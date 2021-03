Politi til unge efter ungdomsfest: I kommer til at høre fra os

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi har efter eget udsagn fået "gode billeder" af deltagere til en ungdomsfest, der blev afholdt på et vandrehjem i Faxe.

Ifølge et opslag på Twitter, som politiet udsendte søndag aften klokken 19.21, er to personer blevet sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet. Der var dog flere unge mennesker til stede, som skyndte sig at løbe deres vej, men de kommer til at høre fra politiet, som har fået gode billeder af dem.