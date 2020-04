PlusButikkerne genåbner i dag

- Danmark er generelt ved at lukke op, og vi har valgt at åbne PlusButikkerne igen for at sikre afsætning af de materialestrømme, som kommer ind, herunder varer til direkte genbrug. Vores lagre af varer til direkte genbrug er pt. fyldt til bristepunktet, og vi vil derfor være nødt til at gå over til destruktion, med mindre vi vælger at åbne vores butikker, siger vicedirektør Allan B. Johansen, der er chef for genbrug og udvikling hos AffaldPlus.