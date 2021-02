76-årige Ellen Hansen fik på plejecenteret på Tycho Brahes vej i Haslev det første vaccinestik i Faxe Kommune. Nu er tilpas mange færdigvaccinerede til, at alle plejecentre i kommunen åbner for besøgende uden begrænsninger. Foto: Faxe Kommune

Plejecentre åbner for alle besøgende

Med øjeblikkelig virkning har Styrelsen for Patientsikkerhed ophævet samtlige besøgsrestriktioner på plejecentrene i Faxe Kommune. Det betyder, at der ikke længere er nogle begrænsninger for, hvem der må besøge beboerne på plejecentrene. Det skriver Faxe Kommune i en pressemeddelelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at da 94 procent af plejecentrenes beboere blev færdigvaccinerede mod Covid-19 for en uge siden, så forventer man at den fulde effekt af vaccinen er indtrådt.