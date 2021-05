FSU blev etableret i 2013 og har siden udviklet og arbejdet med dagtilbud, beskæftigelsestilbud, uddannelse og pædagogisk støtte til mennesker i udsatte positioner. Formålet var at etablere et udviklingscenter, som kunne forbedre indsatsen for borgerne uden for deres hjem.Foto: Kathrine Harvey

Pilotprojekt: FSU bliver selvejende

Faxe - 28. maj 2021 kl. 10:05 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Firstmover Faxe er navnet. Det er et femårigt pilotprojekt og går i sin enkelthed ud på at lade Faxe Sociale Udviklingscenter prøve at være selvejende.

Hvis man læser dybere ned i projektbeskrivelsen, der ligger frit tilgængeligt på Socialudvalgets seneste dagsorden, så udspringer projektet af et ønske om at gøre FSU fri af kommunalt snerrende bånd. Bånd, som i sin nuværende form gør samarbejde med foreninger, frivillige og erhvervslivet bøvlet og til tider umuligt, men også bånd, som begrænser mulighederne for udvikling. En selvejekonstruktion vil gøre det muligt for FSU at forfølge alle de muligheder som centret ikke kan forfølge i kommunalt regi - »muligheder som vil styrke borgernes livskvalitet gennem øgede muligheder for samfundsdeltagelse, kompetenceudvikling og individuel frihed«, står der blandt andet i projektbeskrivelsen.

June Baasch Larsen, leder af FSU, glæder sig over projektet.

- Vi har arbejdet med projektet siden 2018 og brugt meget tid og energi på at undersøge, hvilke muligheder vi kunne have for at blive endnu bedre til det, vi laver. I bund og grund er det her et projekt, som vi laver, fordi vi vil kunne gavne borgerne. Det er så fedt at få muligheden for at afprøve denne her form og forhåbentlig gøre os nogle gode erfaringer, siger hun.

Der mangler nu kun at få de sidste rammer på plads.

God opbakning

AOF Øst og vandrerhjemmet er selvejende virksomheder, som FSU har et tæt samarbejde med i forvejen og begge er nævnt i pilotprojektet som endnu stærkere samarbejdspartnere i fremtiden.

- De er begge gode samarbejdspartnere, som vi glæder os til et endnu tættere samarbejde med, og så er vi glade for, at vi også har mødt stor politisk velvilje til projektet, siger June Baasch Larsen.

Socialudvalgsformand Nellie Bradsted (V) fortæller, at det var et enigt udvalg, der besluttede at give FSU grønt lys til projektet.

- De her er et virkelig godt initiativ fra FSU. Det er vigtigt, at vi lytter, når medarbejderne selv kommer med konstruktive forslag til at forbedre ting, siger hun.

Det vigtigste for udvalget, da de blev præsenteret for projektet, var at det ville gavne de borgere, der er tilknyttet FSU, fortæller udvalgsformanden.

- Det er vigtigt, at man kan skabe en indholdsrig hverdag for borgeren. Det vil man kunne i et tættere samarbejde med AOF Øst og Faxe Vandrehjem, som kan være med til at inddrage borgerne, der er tilknyttet FSU, så de kan komme ud og bliver en større del af samfundet, på en god måde, siger Nellie Bradsted.

Nye muligheder

Der er flere potentialer i at FSU får status som selvejende virksomhed.

Det kan helt konkret muliggøre sponsorkontrakter med foreninger og sportsklubber, fx. som når paraatleter deltager i de paraolympiske lege, som det var tilfældet i 2019. Her var hele syv paraatleter fra Faxe Kommune af sted, og som det står, så i det nye pilotprojekt, så »ville det have været oplagt at indgå særlige partnerskaber med de foreninger, som har taget det ansvar og på den måde bidrage til øget inklusion for mennesker med handicap«, står der i projektbeskrivelsen.

Her er også nævnt et muligt samarbejde med Camp Adventure om turismeopgaver.

Ikke en spareøvelse

FSU har på trods af et budget der er reduceret væsentligt de seneste år, levet op til de mål, stedet er sat i verden for at opfylde. Sprøgsmålet man kunne stille, også hvis FSU på sigt bliver selvejende, er, om budgettet risikerer at blive yderligere barberet ned.

- På sigt skal man se, om der er økonomiske fordele ved projektet, men det er vigtigt for mig at understrege, at det her ikke er en del af en spareøvelse. Det er rigtigt, at vi i 2018 havde en visionsdag, hvor udvalget lagde op til at undersøge potentialerne i bl.a. selvejende konstruktioner, men projektet her er født af FSU selv på den baggrund og handler i høj grad om, hvordan vi kan højne kvaliteten, åbne for nye muligheder samtidig med at der er fornuftig økonomi i det, siger Nellie Bradsted.