Pharfar - alias Søren Schou - spiller på Piraten i Haslev natten til lørdag 29. februar. Foto: Eddie Michel Foto: EDDIE MICHEL AZOULAY

Pharfar på Piraten sent fredag aften

Faxe - 26. februar 2020 kl. 09:50 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Du har måske hørt ham, dengang han fyldte de danske radio-stationer som en del af dancehall-bandet Bikstok Røgsystem. Eller da han i 2013 lagde den yngre del af Danmark ned med »La' mig rulle dig« - eller da han sammen med Chapper var et hit på DR eller...

Listen over Pharfars aktiviteter er lang; og natten til lørdag 29. februar kan han sætte endnu et kryds; så har han nemlig også præsteret at spille på Piraten i Haslev.

Pharfar blev tilbage i 1973 navngivet Søren Schou, men er kendt langt uden for reggae-miljøet som netop Pharfar.

Han har i sin efterhånden lange karriere selv været på scenen som frontfigur og som trommeslager - og så har han haft en finger med i rigtigt mange kunstneres udgivelser som producer.

På Piraten på Stationspladsen i Haslev er der fri entre fredag 28. februar frem til klokken 22 - derefter koster det en flad 50'er at komme ind. Vil man sikre sig en siddeplads, skal man på forhånd booke et bord med et mindstekøb af drikkevarer. Detaljerne kan man læse på Piratens Facebook-side.

Selve koncerten begynder til midnat og Pharfar har lovet at stå for musikken helt frem til klokken to natten til lørdag.