På Østsjællands Museum skal der være plads til børn, og selvom der er legehjørne, er der ikke noget i vejen med at prøve på at gøre børnene klogere, mener Peter Gravlund Nielsen.

Peter vil smitte med sin egen begejstring

Faxe - 09. september 2019 kl. 16:40 Af Morten Chas Overgaard

Da Peter Gravlund Nielsen startede på Københavns Universitet for at læse biologi, var det ikke ligefrem museumsverdenen, der lokkede - og så måske alligevel.

Den unge biologistuderende var nemlig udover det faglige meget interesseret i at gøre det akademiske spændende.

- Mit helt store idol dengang var Jacques Cousteau, for han formåede som ganske få andre at formidle sin begejstring, så han smittede seerne, med sin entusiasme, og det ville jeg også gerne, fortæller Peter Gravlund Nielsen, der for nyligt tiltrådte som museumsdirektør for Østsjællands Museum.

I dag har han en ph.d i evolutionsbiologi, og det har været en rejse, der har bragt ham vidt omkring.

Han har blandt andet været i Tanzania for at fange havslanger og i Sibirien, Alaska og Grønland, hvor han har studeret ur-okser, ved at lave nogle af de helt tidlige DNA-undersøgelser.

- Jeg var med til at undersøge, hvordan ur-okser er beslægtet med datidens tam-køer, hvilket de i øvrigt ikke er. I løbet af studiet blev brugen DNA-analyse bedre udviklet, og det gav os nogle helt nye muligheder. I dag er udviklingen meget længere, og de ting, der dengang tog et år at undersøge, kan man klare på ti minutter i dag, siger Peter Gravlund Nielsen, der efter sin forskertid kom ind i museums-verdenen.

Her arbejdede han som formidlingschef på Statens Naturhistoriske Museum, og da Danmarks Akvarium skulle flytte fra Charlottenlund til Kastrup, blev han forskningschef på Den Blå Planet.

Her gik arbejdet blandt andet ud på, at gøre plads til både forskning og oplevelsesindustri, og det er noget, han i den grad har taget med i sit arbejde med Østsjællands Museum.

- Der skal både være plads til det faglige og det forskningsmæssige, men samtidig skal man også sørge for, at det kommercielle - altså det, som gæsterne møder - er spændende og giver dem en god oplevelse. På Østsjællands Museum kan vi fortælle historier, men det kan vi kun, fordi vi har samlingerne. Alle, der har været til foredrag med Jesper Milàn fra Geomuseet eller Iben Bjørnsson fra Stevnsfortet holder spændende og medrivende foredrag, så kan de kun gøre det, fordi de har detaljegraden fra samlingen at trække på, så samlingerne er rygraden i alt, hvad vi laver, fortæller Peter Gravlund Nielsen.

Drømmen er at Østsjællands Museum bliver et sted, der rør de lokale borgere, og hvor formidlingen er så spændende og aktivt, at folk har lyst til at komme, hver gang museet har en ny udstilling, og så vil museet også gøre mere, for at få involveret skolebørnene, men det bliver ikke med deciderede børneudstillinger.

- Jeg tror på, at man får meget ud af at tage børn alvorligt, og vi skammer os ikke over at sige, at børnene skal blive klogere efter et besøg hos os, siger Peter Gravlund Nielsen, der selv er far til tre børn, som han har sammen med hustruen Lotte.