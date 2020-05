Peter Kiær er blevet genvalgt

- Vi har en stor del af æren for at få Landbrugspakken igennem, ligesom vi fik fjernet randzonerne og ofte presser kommunerne til at rense vandløb op. Men der er lang vej igen i kampen for at blive reguleret på faglig og juridisk korrekt vis, blandt andet via målinger fremfor skrivebordsmodeller. Vi har også en stor opgave foran os, når det gælder om at anskueliggøre landbrugets klima- og miljøvenlighed. Dét arbejde fortsætter vi ved hjælp af folkeoplysning, men også om nødvendigt gennem søgsmål mod statslige styrelser og manipulerende forskere, samt ved gang på gang at imødegå løgne og usandheder om landbruget i offentligheden, siger Flemming Fuglede Jørgensen.