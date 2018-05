Person fundet i vandkanten ved Faxe Bugt

Klokken 07.01 fredag morgen fik Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en melding om, at der var blevet fundet en død person i strandkanten ved Faxe Bugt.

Det bekræfter vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Henrik Karlsen til sn.dk.

- Det er korrekt, at der er fundet en død person i vandkanten, og personen er formentlig død ved at være druknet, men mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, siger Henrik Karlsen til sn.dk.

Den druknede blev fundet ved Vemmetofte Strand Camping, der ligger ned til Faxe Bugt.

Politiet arbejder nu på stedet, og vagtchefen vil ikke begynde at spekulere i, om det kunne være den anden af de to personer, som har været eftersøgt på vandet siden onsdag i sidste uge, hvor to mænd sejlede ud på en jagtpram i Faxe Bugt, men aldrig kom tilbage i havn.

- Det er for tidligt at sige noget om, vi skal først have personen identificeret, siger Henrik Karlsen.

Tirsdag aften i denne uge ved 19.30-tiden blev den ene af to forsvundne sejler fundet død i vandkanten ved Feddet. Det drejer sig om den 50-årige mand fra Faxe. Politiet oplyser, at den 50-årige er identificeret og de pårørende underrettet.