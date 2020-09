Hovedparten af de undersøgte perroner i Haslev og Herfølge også i fremtiden vil være tilstrækkeligt lange til, at passagerne kan stå af og på, vurderer Banedanmark. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Perronforlængelse skrottes delvist

Faxe - 10. september 2020 kl. 16:43 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De planlagte perronforlængelser på Haslev og Herfølge stationer skrottes. Banedanmark arbejder dog videre med den ene Haslev-perron.

Der var sat penge af, projektet havde været på tegnebrættet i adskillige år, og alligevel bliver det ikke til noget.

Der er simpelthen ikke tilstrækkeligt stort behov for at sætte gang i perronforlængelsen på Herfølge Station, oplyser Banedanmark, og derfor køres planerne her nu i garagen.

Forligskredsen bag aftalen om bedre og billigere kollektiv transport satte ellers to millioner kroner af til en såkaldt fase 2-undersøgelse af perronforlængelser på Haslev og Herfølge stationer.

Dertil kom yderligere 16 millioner kroner til selve anlæggelsesfasen.

14,5 millioner i Haslev

Ifølge et skriftligt svar fra Transport- og Boligministeriet var 14,5 af de 16 millioner kroner afsat til Haslev Station, mens 1,5 millioner kroner skulle gå til Herfølge.

Herfølge-pengene kommer dog ikke ud at arbejde alligevel, for der er slet og ret ikke behov for perronforlængelsen, oplyser Banedanmark nu i et svar til avisen.

Man vil derimod fortsat arbejde videre med en forlængelse af den ene af perronerne i Haslev.

Penge til andre formål

Ifølge Banedanmark har undersøgelserne vist, at hovedparten af de undersøgte perroner i Haslev og Herfølge også i fremtiden vil være tilstrækkeligt lange til, at passagerne kan stå af og på, mens lokomotivvognene holder uden for selve perronerne.

Konklusionen er derfor, at der ikke er nogen grund til at arbejde videre med det.

Teknik- og ejendomsudvalget i Køge Kommune blev for nyligt orienteret om sagen og tog indholdet til efterretning.

Transport- og Boligministeriet oplyser supplerende i sit skriftligt svar, at »Banedanmark i forbindelse med undersøgelserne af perronforlængelserne, som følge af, at DSB planlægger at anvende el-lokomotiver og dobbeltdækkervogne på Lille Syd, har vurderet, at den nødvendige perronlængde kan nedjusteres. Det betyder, at alle perroner på Lille Syd - undtagen den ene perron ved Haslev Station - allerede har den nødvendige perronlængde.«

De 16 millioner afsatte kroner forventes nu at blive anvendt til andre formål, der relaterer sig til forbedringer på især Haslev Station, oplyser Transport- og Boligministeriet videre:

»Den samlede bevilling er indtil videre fastholdt i projektet. Banedanmark har i fase 2-undersøgelsen fået til opgave at komme med forslag til anvendelse af eventuelt overskydende anlægsmidler til mindre tiltag, der øger sikkerheden og tilgængeligheden på Haslev Station eller eventuelt på andre stationer på Lille Syd. Undersøgelsen er færdig medio 2021.«