Se billedserie Kirsten Friislund har været højskolelærer på Emmaus siden 1961. Hun har gennem hele perioden undervist i forskellige håndarbejdsfag, herunder vævning, som hun stadig underviser i tre gange om året i en uge af gangen. Foto: Alexandra Mollerup

Pensioneret Dannebrog er blevet et kunstværk

Faxe - 31. oktober 2019 kl. 16:00 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I anledningen af Dannebrogs 800 års jubilæum har Kirsten, Birthe og Rikki vævet et Danmarkskort.

Der bliver målt op, klippet til og sat knappenåle i enderne. Værket Danmarksprofilen, der måler 135 centimeter i bredden og 165 i højden, er langt om længe ved at være klart til at blive hængt op. Det er en umage venindetrio, der siden foråret har vævet på det en gang om ugen på vævestuen på Emmaus i Haslev.

- Vi mødtes på et højskoleophold for vævning her i uge 11, hvor Birthe og jeg ikke blev færdige med vores værker. Så vi gav os selv eftersidning, hvor vi så fik lov til at komme, selvom højskoleopholdet var forbi, så vi kunne blive færdige, siger Rikki Hørsted.

Kirsten Friislund var deres vævelærer på højskoleopholdet, mens Rikki Hørsted og Birthe Måhr var kursister. Men i løbet af den såkaldte eftersidning, fik Rikki Hørsted en idé, der skulle binde de tre damer tættere sammen.

- Jeg fik en lys idé om at væve et Danmarkskort af et pensioneret Dannebrog, og det ville de her to gerne være med til, siger Rikki Hørsted.

Ingen af dem havde prøvet at væve billeder før, men sprang straks ud i det efter bedste Pippi Langstrømpe manér.

Flaget skal brændes Planen var, at kunstværket skulle være i genbrugsmaterialer, og nu hvor det skulle skænkes til fejringen af Dannebrogs 800 års jubilæum, var det nærliggende at bruge et pensioneret Dannebrog.

Men inden de gik i gang med det, tog de kontakt til foreningen Danmarks-Samfundet. For de rådgiver og vejleder netop om brugen af pensionerede Dannebrog, så de bliver behandlet korrekt og med respekt.

- Normalt når man skaffer sig af med det, så skal det brændes. Så vi har været i dialog med dem om, at vi gerne ville strimle det i stedet, og det fik vi lov til, siger Rikki Hørsted.

Da tilladelsen var på plads, var det nærliggende, at Birthe Måhr spurgte i sit sogns kirke på Lolland, om de havde et gammelt Dannebrog i overskud. For Birthe Måhr er menighedsrådsformand i sognet, og meget passende havde Sædden Kirke et gammelt og slidt Dannebrog, som de alligevel skulle have udskiftet. Så det fik de tre væve-damer.

Mange kilometer imellem Hele projektet med at væve deres fælles kunstværk skulle foregå på Emmaus, hvor de mødtes og fik idéen. De fik lov til at låne stedets vævestue og deres store væv. Men da det kun er højskolelærer Kirsten Friislund, der bor i Haslev, har det krævet mange kørte kilometer for at få kunstværket i mål.

Birthe Måhr er kørt fra Lolland, mens Rikke Hørsted er kørt fra Brøndbyvester. Og det har de gjort en gang om ugen siden foråret.

Birthe og Kirsten er dog begge pensionister, men Rikke har et fuldtidsjob, hvor hun så har fået lov til at have en ugentlig fridag for at væve kunstværket færdigt.

Hele processen har ikke kun været lang afstandsmæssigt, men også i selve vævningen, fordi den indeholder mange skridt undervejs. Først og fremmest har de skulle dele Dannebrog op i strimler. Det har Birthe Måhr primært stået for, fordi »hun har de bedste øjne« i gruppen. Hun har undervejs fjernet hver 13. tråd fra Dannebrog, som de så har brugt til at sy med. Og under selve vævningen har de siddet tre på stribe og samarbejdet.

- Kirsten har siddet i midten og været trampemester, og så har Birthe passet Jylland, mens jeg har passet Sjælland, siger Rikki Hørsted.

De tre damer skyder på, at de har brugt 60 timer på selve vævningen. Og når man sidder tre på samme væv, kræver det både koordinering og god kemi, som de heldigvis har haft.

Kunsten skal samle For at kopiere Danmark korrekt har de brugt et stort Danmarkskort som skabelon for værket. Det har været syet på væven i løbet af processen, så de havde noget at følge. På selve værket har de fået så mange kendte øer som muligt med, men det har ikke været muligt med de helt små som eksempelvis Sprogø,

Men de er ganske tilfredse med det, der meget snart er et færdigt værk. Og de glæder sig til at få det op at hænge, fordi det udover at være en fejring af Dannebrogs 800 års jubilæum også bringer beskuerne sammen i personlige fortællinger fra landet.

- Når vi viser det til folk, så begynder de straks at fortælle, hvor de har boet, hvor de har været, og hvor mormor engang havde sommerhus, siger Rikki Hørsted.

Værket Danmarksprofilen bliver udstillet på Galleri Emmaus i uge 45 og igen på Emmaus-mødet 22. til 24. november.