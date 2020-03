Se billedserie - Det er slet ikke tilfredsstillende. Haslev Station er en af Danmarks farligste stationer. Der er to usikrede overgange for fodgængere og trækkende cyklister, hvor DSB?s lokoførere har meldt om mange nærvedhændelser, siger Christina Birkemose (S) fra Faxe Kommunes teknik- og miljøudvalg.

Pas på toget ved Haslev Station

Faxe - 06. marts 2020 kl. 05:26 Af Nikolaj Rasch Skou

Politikerne i Faxe Kommune frygter for personsikkerheden på grund af flere og hurtige tog igennem Haslev Station.

Der er ikke bare én, men hele tre farlige overgange på skinnerne for gående og cyklende ved Haslev Station. De to af dem fungerer tilmed som stiforbindelser imellem Haslevs nordlige og sydlige del.

Det farlige element er, at der ikke er nogen bomme, som går ned for de gående, når toget passerer igennem Haslev Station. Og det vil det i den grad gøre fra 28. marts til 29. november i år, når Banedanmark laver sporarbejde på Sydbanen mellem Ringsted og Næstved.

Det betyder nemlig, at togtrafikken bliver flyttet fra Sydbanen til Lille Syd mellem Køge og Næstved, der får en ændret køreplan og flere tog fra begge sider, der mødes på Haslev Station.

Faxe Kommune har ikke med sikkerhed kunnet få oplyst i hvor stort omfang, der også ledes gennemkørende tog og godstog igennem Haslev. Gennemkørende tog har nemlig tilladelse til at køre med en hastighed på 120 km/t igennem byen.

Samtidig kan det ikke garanteres, at nogle tog ikke vil være længere end perronerne, og derfor holder henover sporovergangene, så disse bliver spærret.

Haslev Station oplevede en tilsvarende omlægning af togtrafikken i en kort periode i foråret 2019, hvor antallet af indberetninger af hændelser kategoriseret som »nærved påkørsler« steg.

Overgangene på Haslev Station er begge i top 15 over sporovergange i Danmark med den højeste risiko, fremgår det af 2018-rapporten fra Banedanmark.

Politikerne i Faxe Kommunes teknik- og miljøudvalg »frygter ganske enkelt, at der vil opstå livsfarlige situationer«, skriver de i en fælles pressemeddelelse.

- Bedre sikkerhed nu, tak!

Udvalget skriver desuden nu til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Folketingets Transportuddvalg.

Baggrunden er, at Faxe Kommunes administration tidligere har rettet henvendelse til Banedanmark, »som henviser til, at der er blink og lydsignal ved de nuværende overgange, hvorfor de ikke agter at foretage sig yderligere. Administrationen er i dialog med DSB, som heller ikke finder forholdene tilfredsstillende, men på nuværende tidspunkt er der ikke udsigt til sikkerhedsfremmende tiltag fra Banedanmarks side«.

- Det er slet ikke tilfredsstillende. Haslev Station er en af Danmarks farligste stationer. Der er to usikrede overgange for fodgængere og trækkende cyklister, hvor DSBs lokoførere har meldt om mange nærvedhændelser, og i en periode på ni måneder skal der nu passere flere tog, som skal mødes på Haslev Station, siger Christina Birkemose (S) fra teknik- og miljøudvalget.

- Min frygt er, at nogle måske kan fristes til at passere over skinnerne udenfor overgangene for at nå et tog, der holder på den anden side, siger hun om baggrunden for udvalgets henvendelse til de højere myndigheder

- Vi vil hurtigst muligt have en bedre løsning for sikkerheden generelt, men specielt i den periode, hvor der passerer flere tog igennem Haslev Station, siger Christina Birkemose og sender en opfordring videre om, at man ser sig for og ikke går over skinnerne, når det røde signal blinker.

- Pas på jer selv og hinanden derude, hellere komme frem for sent end slet ikke, siger Christina Birkemose.