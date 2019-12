Send til din ven. X Artiklen: Park og Vej, stop nu de fup vejtræsfældninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Park og Vej, stop nu de fup vejtræsfældninger

Faxe - 05. december 2019 kl. 12:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

For syv år siden erklærede Faxe Kommune krig mod vejtræer. Hundredevis af skønne vejtræer er siden fældet, for at forhindre ulykker forårsaget af væltende træer. Eller rettere, for at undgå erstatningskrav fra bilister kvæstet af væltende vejtræer.

Ingen bilister er imidlertid nogensinde kvæstet af væltende vejtræer i Faxe Kommune. Såvidt vides er en kommune kun én gang blevet gjort ansvarlig for en sådan meget usandsynlig begivenhed.

Der er andre usammenligneligt større risici for bilister, eksempelvis mobilafhængiges ulovlige telefonsnak under kørslen. Eller sammenstød med den voksende bestand af vilde hjorte blandt andet store kronhjorte, farlige veje med mere.

Den reelle grund til vejtræsfældningerne er således snarere den attraktive sideeffekt i form af billig eller gratis brænde til Park & Vejs ansatte.

Her på vores vej, Søtorupvej, er der i flere omgange fældet store flotte, sunde vejtræer med samme risikomoment for trafikken som nedstyrtende fly og satellitter.

Og jeg har grundigt dokumenteret kommunens utroværdighed. Blandt andet at Park og Vej selv påfører vejtræerne store skader, så træerne risikerer at blive svækket af råd. Kommunen har beklaget. Men i sidste uge skete det så igen.

Vejtræerne skades, når sideskud ved stammebasis slås med de forfærdelige buskryddere.

Og hvad skal dette CO2 forurenende arbejde - i en klimakommune - overhovedet til for?

Hvorfor må træerne ikke have de mindste lodretvoksende småskud lige op ad stammerne?

Under min seneste brevveksling med Park & Vej blev jeg lovet, at man ville undlade at fælde et meget lille vejtræ med enkelte udgåede grene - som svalerne er så glade for at sidde i, nu da luftledningerne langs vejene er væk.

Træet hælder tydeligt bort fra vejen, så hvis det en dag væltede, ville det ikke falde ind over vejen. Men for få dage siden blev der skåret et kryds i dette træ. Samt yderligere tre træer på Søtorupvej, der heller ikke er til fare for trafikken. Søtorupvej har allerede mistet en femtedel af sine store flotte vejtræer.

Så, Park og Vej, stop nu jeres fup vejtræs-fældninger! Og hold, hvad I har lovet. Ophør med at fælde vejtræer, der ingen reel trafikrisiko udgør, bare for at få billig eller gratis brænde.

Jesper Petersen

Søtorupvej 5,

Gisselfeld