Paraplyen kører ud med varm mad

- Vores kok Per Lissau bliver ved med at lave varm mad til vores brugere, og vores souschef Anette Larsen og jeg hjælper ham i køkkenet, siger Anette Hougaard.

Onsdag aften sørgede Paraplyens frivillige chauffører for, at der blev kørt varm mad ud til cirka 50 personer, og derudover kom der 30 og spiste i Paralyen.

- Det er slut med at komme her fra i dag, men vi vil fortsat lave maden til frokost alle hverdage og onsdag aften, og vores telefoner er åbne, så man kan ringe og bestille maden, siger hun og tilføjer, at flere af Paraplyens brugere har et skrøbeligt helbred, og derfor er i en særlig risikogruppe, hvis de bliver syge af corona-viruset.

Anette Hougaard ved, at mange af Paraplyens brugere ofte får hjælp til at læse og reagere på breve fra offentlige myndigheder.

- Derfor er de velkomne til at ringe til mig eller Anette Larsen, for at få rådgivning i alle presserende spørgsmål, siger Anette Hougaard og lover, at madudbringningen fortsætter, så længe der er frivillige og personale nok til at klare opgaven.