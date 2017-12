Paraply-udflugt til Roskilde Domkirke

- Turen har været et længe næret ønske fra os på Paraplyen og endelig er det lykkedes at finde et tidspunkt i Peter Fischer-Møllers kalender. Derfor glæder vi os også rigtig meget til turen, som kommer til at bestå af en kort rundvisning i Domkirken på en lille times tid, efterfulgt af lidt frokost og - naturligvis som altid, når vi mødes med biskoppen - en samtale om stort og småt mellem himmel og jord, siger Anette Hougaard, leder af Café Paraplyen.

- Alle Paraplyens brugere have mulighed for at deltage - uanset økonomisk formåen - så hvis det kniber med finanserne til togrejsen, så er vi som altid klar med en økonomisk håndsrækning, hvis der behov for det. Det er bare at henvende sig til enten mig eller Britta, så finder vi ud af det, siger Anette Hougaard.