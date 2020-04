Paradehuset åbner lørdag

- Solen er fremme og parken omkring den fine gamle borg Gisselfeld står klar til at tage imod gæster fra nær og fjern. Det myldrer frem med forårsbebudere og mange af parkens majestætiske træer står med lysegrønne blade og Magnolierne blomstrer så det er en lyst, siger Greg Kobett fra Paradehuset.

- Der er blevet arbejdet hårdt for at være klar med alle de nye coronatiltag, som myndighederne kræver, så det er forsvarligt at alle gæster trygt kan besøge slotsparken og Paradehuset. Det har selvfølgelig givet nogle udfordringer inde hos os i Paradehuset, hvor der vil være lidt begrænset adgang, siger han.