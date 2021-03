Der var ikke mange, der kørte for stærkt fredag morgen. Foto: Per Jensen

Pæn hastighed i weekenden

12 bilister ud af 96 blev blitzet på Lysholm Alle fredag morgen, og en enkelt får desuden et klip for at køre 74 kilometer i timen, hvor man må køre 50.

På Faxevej i Faxe Ladeplads kørte kun fem ud af 148 bilister for stærkt, men til gengæld kørte tre af dem så stærkt, at det kommer til at koste et klip i kortet.