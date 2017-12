Den 65-årige blev idømt et år og tre måneders fængsel for voldtægt og blufærdighedskrænkelse.

Pædofil morfar skal i fængsel

Faxe - 23. december 2017 kl. 13:45 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 65-årig mand er blevet idømt et år og tre måneders fængsel for voldtægt og blufærdighedskrænkelse af sit femårige stedbarnebarn på en adresse i Faxe.

Manden stod tiltalt for flere seksuelle overgreb mod sit femårige stedbarnebarn på et badeværelse i et hus i Faxe Kommune.

Ifølge anklageskriftet skulle den 65-årige ved flere lejligheder have taget sit femårige stedbarnebarn med ud på badeværelset, hvor han havde smurt creme på hendes kønsdel med sit lem, ligesom han en enkelt gang fik den femårige til at smøre hans eget lem ind i creme.

Ved retsmødet fortalte den femårige pige ifølge advokaturchef Jeanette Vincent Andersen om overgrebene i en videoafhøring, ligesom pigens mor og pigens mormor bekræftede hændelsesforløbet for retten. Den 65-årige fortalte, at han havde smurt pigen ind i creme, men nægtede at have brugt sit lem.

Retten lagde dog vægt på, at pigens forklaring virkede troværdig, og den blev understøttet af forklaringerne fra moren og mormoren. Efter anholdelsen af den 65-årige tilbage i oktober beslaglagde politiet desuden mandens computer, og her fandt de fire billeder med børnepornografisk indhold.

Dertil kommer, at den 65-årige fire gange tidligere har været straffet for overgreb mod børn, og det kombineret med ovenstående fandt retten altså nok til at idømme ham et år og tre måneders fængsel.

Den 65-årige ankede dommen på stedet, men er fortsat varetægtsfængslet.

Netartiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge fredag 22. december og i Sjællandske Næstved lørdag 23. december.

