Påbud: Forkanten skal forbedre arbejdsmiljøet

- Arbejdstilsynet var på et screeningsbesøg på Forkanten i efteråret, hvor tilsynet konstaterede, at vi manglende en opdateret arbejdspladsvurdering (APV). Samtidig tog de en grundigere snak med personalet og fandt, at noget godt kunne være bedre. Nogle har i situationer følt sig lidt alene, og alenearbejdet skal minimeres. Der blev også talt om, at vi skulle have en plan for traumatiske hændelser og forebyggelse af konflikter, så det pædagogiske arbejde med de unge, hvoraf flere er autister, ikke går ud over medarbejdernes sundhed, siger Henrik Friis, der er direktør for Forkanten under Kariseuddannelsen.