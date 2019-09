»Det liv, som manden bag mig lever, er så forskelligt fra mit, at det er næsten umuligt at fatte. Hans formål med livet er at studere Guds ord i de hellige skrifter og leve op til de krav, som Bibelen kræver af ham at efterleve. Intet andet«, skriver Rasmus Birkerod fra Mea Shearim i Jerusalem. Foto: Birkerod Indsigt

På rejse i den ortodokse verden

»De ultraortodokse jøders kvarter her i Mea Shearim vækker altid til eftertanke. Det liv, som manden bag mig lever, er så forskelligt fra mit, at det er næsten umuligt at fatte. Hans formål med livet er at studere Guds ord i de hellige skrifter og leve op til de krav, som Bibelen kræver af ham at efterleve. Intet andet.« Sådan skriver journalisten og rejsearrangøren Rasmus Birkerod i et Facebook-opslag fra Jerusalem, hvor han er på en rejse med en gruppe fra Holsted Sogn i Næstved, der naturligvis er rejst med Birkerod Indsigt for at se Grædemuren og Gravkirken.

Religionen betyder, at 10 procent af Israels befolkning primært lever for at studere jødiske tekster.

