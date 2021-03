Otte nye statsborgere

- Det er tredje gang, at vi gør det på en anderledes måde på grund af corona. Første gang fik vi mad og hyggede os, og anden gang kunne vi være sammen allesammen. Men i dag har vi måtte dele jeg op i hold. Vi har sat grænsen til fem deltagere. Fordi vi nu ikke har kunnet gøre det på den samme måde, så har vi fået drejet en individuel kuglepen til hver af jer, som I kan bruge til at skrive papirerne under. Og de er drejet af en lokal trædrejer i træ fra en skov i Faxe Kommune, fortalte Ole Vive, når de nye statsborgere og deres familier var klar til ceremonien, der bare varede nogle få minutter.

- Det betyder rigtigt meget for mig. Jeg har ventet i lige præcis 20 år på at blive dansk statsborger. Den 25. februar 2001 kom jeg til Danmark. Og jeg har altid været glad for at være her. Det har været rigtig godt. Men jeg har altid stræbt efter at blive dansk statsborger. Det er første gang, jeg ansøger, efter at jeg har fået permanent opholdstilladelse. Det er stort det her, siger Tatiana Kentved, der udover at være dansk, også er russisk statsborger. Hendes mand er kun dansker, mens deres datter har begge statsborgerskaber.