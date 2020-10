Artiklen: Otte måneders fængsel for vanvidskørsel

Det skete i Retten i Næstved, hvor den 37-årige var tiltalt for at have kørt på Sydmotorvejen ved Haslev, hvor han vendte bilen og kørte imod færdselsretningen sydpå, så flere andre trafikanter måtte bremse og undvige.