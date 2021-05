Opvarmning, motion og sightseeing

- Man skal motionere dagligt og lave gymnastikøvelser. Det er meget afgørende for, hvordan sygdomsforløbet udvikler sig. Og der har coronakrisen virkelig været irriterende, fordi den har stoppet vores arrangementer, siger han, da vi bagefter går en rundtur i Faxe by sammen med hans søster og svoger.

- Det værste ved sygdommen er, at den er så svingende. Nogle gange kan jeg en masse ting og andre gange ingenting. Det er svært at leve med en sygdom, der er fremadskridende. Nogle af symptomerne kan dæmpes med medicinen, der er lidt at en videnskab, siger Karsten Jensen, som nåede at have tre et halvt år som lærervikar på Hotherskolen.