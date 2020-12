Optimisme i forsamlingshus: - Folk skal lige lære os at kende

Det er ikke nemt at have et forsamlingshus, når der er forsamlingsforbud. Men ved at overholde alle regler og retningslinjer, kan det stadig lade sig gøre at invitere folk indenfor. Godt nok er arrangementskalenderen tom. Der er ingen julebankospil eller mulighed for at holde store fester i lokalerne. Men de nye forpagtere har overtaget med håbet om at næste år bliver både en god forretning og med aktiviteter i huset igen.