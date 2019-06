Opråb fra fodboldklub: Brug borgernes penge hvor de har størst effekt!

Se billedserie Geografisk placering af baner i Faxe og Haslev.

Faxe - 19. juni 2019 kl. 10:07 Af På vegne af bestyrelsen i Haslev Fodbold Club, Jens E. Larsen, Jesper Jørgensen og Michael Kranker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Åbent brev til byrådet i Faxe Kommune og plan- & kulturudvalget.

Det er med stor undren at Haslev FC erfarer, at der indstilles til byrådet, under punkt 115 på det kommende byrådsmøde, at vedtage anlæg af kun én kunstgræsbane - og at denne placeres i Faxe ved Faxe BK. Der er en meget stor ekstra udgift forbundet med at vælge en placering i Faxe fremfor Haslev. Anlægspris pr. ungdomsmedlem vil i Haslev udgøre 8.000 kr. mens det i Faxe vil udgøre 22.000 kroner.

Haslev FC har igennem flere år haft en positiv og konstruktiv dialog med forvaltningen og det politiske, udvalg, hvor der har været stor forståelse for Haslev FC's behov for anlæg af en kunstgræsbane i Haslev. Haslev FC har et stort aktivitetsniveau på alle årgange, med stort engagement fra de mange frivillige, trænere, ledere samt den store forældreflok og et aktivt erhvervsliv, som bakker op om Haslev FC. Vi har over 600 aktive fodboldspillere, som har deres daglige gang i klubben. Vi kan lige nu ikke tilbyde alle medlemmer træningstider på den eksisterende kunstgræsbane - der er simpelt hen ikke kapacitet nok til medlemmerne, og vi har brug for at udvide. Det vil være ærgerligt at sætte vores positive medlemsudvikling over styr, på grund af manglende træningsfaciliteter.

Vi har forståelse for, at Faxe BK ønsker sig en kunstgræsbane, men vi mener behov og økonomisk rentabilitet må være afgørende for valg af placering af en ekstra kunstgræsbane. Derfor vil Haslev FC, opfordre Plan & Kulturudvalget og Faxe Byråd til at genoverveje indstillingen endnu engang, så man kan finde en løsning, hvor alle fodboldklubberne i kommunen tilgodeses på samme vilkår. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at alle Faxe Kommunes fodboldklubber i samarbejde med DBU, er enige om at de 2 næste kommunale kunstgræsbaner bør placeres i henholdsvis Haslev og Faxe, hvor behovet er størst og den geografiske placering tilgodeser flest mulige brugere. Vi er i princippet ikke uenige i, at der på sigt etableres en kunstgræsbane til Faxe BK, men hvis der kun er økonomisk råderum til at etablere 1 til at starte med, bør den placeres hos Haslev FC, hvor behovet er størst.

I sagsfremstillingen fremgår det at anlæg af en 11 mandsbane ved Faxe BK er budgetteret til at koste 6,6 million. En placering af kunstgræsbane her vil tilgodese ca. 300 ungdomsmedlemmer i oplandet. Dette giver en pris pr. ungdomsmedlem på ca. kr. 22.000,-, bare for anlæg af bane, dertil kommer udgifter til lys på banen, som ikke er indeholdt i budgettet.

Dette står i skærende kontrast til det tilbud Haslev FC har på anlæg af både en 11 og 8 mandsbane til en pris på 5,3 million inkl. lys på banerne, som tilgodeser ca. 650 ungdomsmedlemmer i oplandet. Dette giver en pris pr. ungdomsmedlem på ca. kr. 8.000,-

Det skal nævnes, at der har været stor politisk interesse for det detailprojekt og ikke mindst den medfinansierings model som Haslev FC tidligere har fremlagt og som vi blev opfordret til at arbejde videre med. Dette har Faxe Kommune åbenbart valgt at se bort fra, uden yderlig dialog eller tilbagemelding til Haslev FC. Hvilket selvsagt ikke er tilfredsstillende, da der er lagt mange frivillige timers arbejde i dette.

Den nuværende kunstgræsbane ved Haslev FC er opført af midler fra foreningens medlemmer og er således ikke en kommunalt finansieret bane. Haslev FC har årligt modtaget et driftstilskud på ca. kr. 100.000,-, hvilket vi i en periode på over 4 år har påpeget er alt for lidt, i forhold til belastning og slid på banen. Haslev FC står selv for drift og vedligehold af kunstgræsbane med hjælp fra frivillige. Vi anser det for forskelsbehandling af klubberne i Faxe Kommune og med undren, at vi nu i budgettet for etablering af en ny bane, kan se at driftstilskuddet på en 11 mands bane i Faxe forventes at udgøre kr. 700.000,- årligt, udført af Faxe Kommune. Det vil sige at der skal bruges 7 millioner til drift i banens levetid, som forventes at være ca.10 år.

I Haslev FC, vil dette kunne gøres for det halve, pr. 11 mandsbane, da vi har alt hvad der behøves for drift og vedligehold af en kunstgræsbane. Endnu en besparelse.

Haslev FC ser derfor frem til efterregulering for tidligere års manglende regulering, da det selvfølgelig koster det samme at vedligeholde en bane uanset beliggenhed.

Vi ser frem til en tilbagemelding på overstående, med håb om fortsat udvikling af fodbolden i Faxe Kommune.