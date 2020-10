Se billedserie Stykket kan opleves på kirkegårde i Haslev, Karise og Store Heddinge. Foto: Sune Hede

Oplev både døden og livet på kirkegården

Faxe - 07. oktober 2020

I et nyt performanceprojekt fra WunschMachine kan man reflektere over sin egen dødelighed, og samtidig åbne sit sind overfor livet.

Wunschmachine byder døden op til dans i en lyd- og performancevandring, der spiller på tre forskellige kirkegårde i Faxe- og Stevns Kommuner.

Stykket »Farvel« er en sansevandring på kirkegården, der blander lydvandring og performance, og ved indgangen til kirkegården tager de to kvindelige performere imod publikum, der derefter får udleveret hovedtelefoner og bliver ledt gennem kirkegårdens område. Lyden i hovedtelefonerne blander sig med kirkegårdens fysiske og visuelle udtryk, og i denne parallelle kirkegårds-virkelighed bevæger gruppen sig langsomt af sted gennem kirkegården - og gennem livet på vej til deres egen begravelse.

Det er performancegruppen WunschMachine, der står bag stykket, der oprindelig blev udviklet til de mindste skolebørn.

- Det er lavet som en videreudvikling af skolebørnskonceptet, for vi opdagede rimelig hurtigt, at der også blandt de voksne var et behov for at tage nogle af de her temaer op. For mange voksne er døden et tabu, og det kan være rigtig godt at få et rum til at bearbejde den her afsked. Derfor er vi gået mere i dybden med det og fået flere kilder med, så lyddelen ikke kun er interviews med børn, men også med ældre, der er noget tættere på livets slutning, fortæller Helga Rosenfeldt-Olsen, der er kunstnerisk leder af WunshcMachine.

Udover interviews med børn og ældre, indeholder lyddelen også fortællinger fra fagpersoner, der arbejder med og omkring danske begravelsesritualer. Voksne kan nemlig reflektere mere over både døden og livet, end børn kan, og derfor er der også lavet meget om i forestillingen.

Det har været så spændende at arbejde med, og jeg føler mig privilegeret over, at vi har kunnet gå i dybden med det. Jeg glæder mig til at dele det, for jeg synes, vi er endt med at have en god balance mellem, at man får noget fagligt at vide, og at man reflekterer og oplever kirkegårdens rum og sig selv i det her tema, siger Helga Rosenfeldt-Olsen.

Hun har selv fået et anderledes forhold til døden i sit arbejde med projektet, men selvom hun nu er mere afklaret i forhold til sin egen dødelighed, så glæder hun sig også over, at hun fremover også skal arbejde med andre temaer.

Forestillingen er støttet af Statens Kunstfond og Aage og Johanne-Louis Hansen Fond, og spiller på Haslev Kirkegård fredag den 9. oktober klokken 15 og 17, på Karise Kirkegård lørdag den 10. oktober klokken 14 og 16 og på Store Heddinge Kirkegård lørdag den 31. oktober klokken 13.30.

Man kan bestille billetter på: www.wunschmachine.dk