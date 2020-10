Opera i gadeplan - også for dem på pubben

Nu begynder han at spille - og kvinderne begynder at synge.

- Vi har besluttet, at vi ikke kan aflyses, konstaterer Ingeborg Fangel Mo med et grin.

Hun er lige nødt til at give et par ekstra-numre på vej retur ad Jernbanegade mod Haslev Station.

For nogle tilhørere er først lige kommet til. Har ikke nået at opleve trioen, da den fik fuld udblæsning på Torvet med både Summertime og Carmen.

Hun har brugt de seneste mange år på at udfordre rammerne for opera og klassisk sang - og ikke mindst kombinationen mellem teater og sang.

Ind gennem passagen mellem Dagbladet og Café Klinker lyder klaverets toner, så man må vende hovedet for lige at greje, hvad der sker.

- Vi havde overvejet keyboard og soundbox, men endte med et klaver og os. Helt analogt. Og helt i tråd med vores ønske om at holde gøgler-stilen, siger Lea Quortrup.

Som en sidegevinst kan de to sangerinder glæde sig over at have fået ganske gratis træning af overarmene efter at have trukket trækvognen rundt de seneste dage, dels i Faxe Kommune, dels i Stevns Kommune.