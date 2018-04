Opbakning og udvikling

- Alle ni Ildsjæle trækker nu i arbejdstøjet for at bevare og udbygge Faxe By som den foretrukne handelsby i den østslige del af Faxe Kommune. Vi ser allerede nu de spirende beviser på, at rigtig mange tror på Faxe By. Der er nye butiksinvesteringer og en mærkbar kraftig opbakning fra lokalbefolkningen. Kunderne viser stolthed ved at være lokale, siger Ib Elberg, der glæder sig meget til indvielsen af Faxe Vandrerhjems nye Cafe ved Faxes nye turistattraktioner »Prismet« og »Kalkparken«.