Omfattende fartkontrol mange steder

Lørdag fra klokken 11.48 til 16.50 holdt kontrollen på Ringstedvej udenfor Haslev, hvor der blev givet ikke mindre end fem fartklip for at overskride grænsen på 80 km/t. Den hurtigste kørte 128 km/t, og der blev givet bøder til 45 af de 767 forbipasserende bilister.

Fredagens måling mellem klokken kl. 13.56 og16 på Vordingborgvej uden for Dalby udløste et klip for 109 km/t. Her er grænsen 80 km/t, og otte af 598 bilister vil modtage et bødeforlæg.