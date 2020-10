Omfartsvej og skattelettelser vandt budgetafstemningen

- Vi er imod anlæggelsen af en ny omfartsvej, hvor flertalsgruppen sammen med k har afsat samlet 50 millioner kroner over de næste tre år for at gennemføre et vejprojekt, som vi først blev præsenteret for under sidste budgetforhandling. Vi kan ikke træffe så vidtrækkende en beslutning uden borgerinddragelse, høring og tilstrækkelig analyse. Vi vil ikke lægge navn til et budget, hvor der bruges så mange penge på et enkelt vejprojekt med tvivlsom effekt. Vi mener, at der er behov for en samlet trafikløsning for Haslev by, hvor også de bløde trafikanter og togpendlerne bliver tilgodeset. Det er uværdigt og ufint overfor borgerne, at et spinkelt flertal en sen aftentime båndlægger 40-60 millioner kroner på et vejanlæg. Så store investeringer bør gennemføres i det åbne, på et objektivt grundlag og med offentlig inddragelse. Alt andet, mener vi, er udemokratisk, lød det til torsdagens byrådsmøde fra socialdemokratiets gruppeformand Camilla Meyer, der sammen med SF og Enhedslisten i stedet foreslog en løsning, hvor man satte penge af til nordvendte ramper ved motorvejen i Ulse.