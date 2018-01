Se billedserie Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Oles fromme ønske: Skift nu det navn

Faxe - 24. januar 2018 kl. 10:04 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunens bindeled til erhvervslivet - og omvendt. Business Faxe Copenhagen har som så mange andre lokale og regionale erhvervsfremme-organisationer fået en opgave, der vel bedst kan betegnes som kit, døråbner, facilitator.

For godt tre måneder siden tiltrådte Tomas Legarth som ny erhvervsdirektør. Tirsdag kunne han byde indenfor til nytårskur i den tidligere byrådssal i Rønnede.

Hovedtaler: Nyvalgt borgmester Ole Vive (V).

Deltagere: Et bred udsnit af det lokale erhvervsliv; Fra Lhoist Faxe Kalk og Sparekassen Sjælland til LOF og Spell it out.

- Jeg har et enkelt men meget stærkt ønske: Vil I ikke nok fjerne det der Copenhagen fra jeres navn? Vi som folke valgte har ingen magt til at fjerne det; men med hele flertalsgruppen i ryggen beder jeg jer om at stryge det, sagde Ole Vive.

Det var - med hans egne ord - første gang siden han tiltrådte, at han sådan rigtigt fik mulighed for at tale til erhvervslivet.

- I vores konstituerings-aftale har vi lovet hinanden, at vi vil se meget mere på mulighederne for OPP, konkurrence-udsættelse og privatisering. Set fra et kommunalt synspunkt, så er OPP en rigtigt god mulighed, fordi vi slipper for at slås med f.eks. anlægsloftet i forhold til den del, som den private aktør finansierer, sagde Ole Vive.

- Og vi kan allerede nu se, at vi i indeværende byrådsperiode skal se på trafikale udfordringer ved banen i Haslev og på ønskerne om øget hal-kapacitet, tilføjede Ole Vive.

Skulle der nu være nogen, der står og tripper lidt for at der kommer gang i den dagsorden, Ole Vive har kundgjort i konstituerings-aftalen, så må man dog væbne sig med en smule tålmodighed.

- Vi har tænkt os at nå alle punkter igennem i denne byrådsperiode. Men vi er lige blevet valgt, og 11 af os - mig selv inklusive - er altså valgt for første gang. Vi skal lige lære forretningen at kende, inden vi ændrer det hele, sagde Ole Vive (V).

