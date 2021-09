Se billedserie Ole Hilden sørger for, at de unge mennesker i Faxe Kommune kan komme ud og snuse til de forskellige erhverv.Foto: Morten Chas Overgaard

Ole kæmper for erhvervsuddannelserne

Flere unge skal tage en erhvervsuddannelse, og for at komme i mål med det har Faxe Kommune ansat erhvervsplaymakeren Ole Hilden.

Faxe - 16. september 2021 kl. 09:27 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Eleverne fra 10. klasse flokkes om den tagkonstruktion, som de under kyndig vejledning fra tømrermester Erik Juhl har fået skruet sammen. Det er noget lidt andet end tavleundervisning, og når man først står med skruemaskinen i hånden, og konstruktionen begynder at tage form, så opstår der en stolthed over bedriften, som man ikke kan læse sig til i en fagbog.

- Jeg synes, det er en ret vigtig mission, jeg er på, i forhold til at brede kendskabet til erhvervsuddannelserne ud. Da jeg selv gik i skole, skulle man helst i gymnasiet og det var lige meget, hvilken uddannelse du fik efter gymnasiet, bare den var lang, fortæller Ole Hilden, der er såkaldt »Erhvervsplaymaker« i både Faxe og Næstved Kommune.

Ud i virkeligheden Samarbejdet med erhvervsplaymakeren startede efter DM i Skills i 2019, hvor Dansk Industri Sydsjælland foreslog kommunerne at lave et samarbejde med en erhvervsplaymaker for at udbrede de unges kendskab til erhvervsuddannelserne.

Både i Næstved og i Faxe Kommune synes man, at det lød som en god idé, og med 1,4 millioner kroner fra Tietgenfonden og tilsvarende 1,4 millioner fra kommunerne i ryggen blev Ole Hilden ansat i et treårigt projekt, hvor han så at sige skal tage eleverne på kommunens skoler med ud i virkeligheden.

Udover løn går pengene også til undervisningsmateriale, og så kræver det også nogle penge til transport.

Der er ikke meget skolebænk over besøgene i lokale virksomheder. Foto: Morten Chas Overgaard

- Sådan som kommunerne er udformet, er det jo ikke alle steder, hvor man lige kan tage en bus, og derfor bliver vi nødt til at bruge nogle penge på at tage eleverne med ud til de virksomheder, som vi besøger. Vi vil nemlig rigtig gerne vise dem nogle virksomheder og nogle fag, som de ikke kender i forvejen, og som de ikke nødvendigvis ville have stiftet bekendtskab med ellers, siger Ole Hilden.

Virkeligheden overrasker Erhvervsplaymakerens arbejde består primært i at tage eleverne med på besøg hos virksomhederne, for selvom man tror, man ved, hvordan hverdagen foregår for en håndværker, så kan virkeligheden i mange tilfælde godt overraske eleverne, og i nogle tilfælde kan de måske endda få øjnene op for fag, de ikke anede eksisterede.

- Det er sindssygt vigtigt, at de ser de her fag, for de ved ikke nødvendigvis, hvad en klejnsmed eller en brolægger laver. Den vej rundt ligger der også noget almen uddannelse i det, for mange tror, at en smed står og sveder og banker i glødende jern, men eleverne må også gerne opleve, at de her fag faktisk ikke er så beskidte og nedslidende længere. Og det er virksomhederne selv, der er bedst til at fortælle det, siger Ole Hilden.

Udover besøgene sørger erhvervsplaymakeren også for, at virksomhederne også er til stede på skolerne for at præsentere fagene, og så er han også med til at finde og formidle praktikaftaler til de unge mennesker.

- Desuden starter jeg også et lærlingenetværk op under Business Faxe for alle de elever, der står i lære, så de får et socialt og professionelt netværk, som de kan sparre med på kryds og tværs, fortæller han.

Ole Hilden har et mål om, at to procent flere skal vælge en erhvervsuddannelse i Faxe Kommune. Og selvom det går den rigtige vej, så går udviklingen ikke helt hurtigt nok, og det er et problem, for der bliver hårdt brug for dygtige hænder, og den virkelighed ligger ikke så langt ude i fremtiden.

- En vigtig pointe er, at cirka 50 procent af dem, der er på arbejdsmarkedet i virksomheder i Faxe Kommune har en erhvervsuddannelse, men kun 25 procent af de unge, der bor i Faxe Kommune, vælger en erhvervsuddannelse. Billedet er det samme i andre kommuner, og spørgsmålet er, om vi ikke allerede nu står i en situation, hvor vi er nødt til at gøre noget, siger Ole Hilden, der fortsat vil gøre alt i sin magt, for at få unges øjne op for erhvervsuddannelserne.