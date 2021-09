Ole Vive om muligt datacenter: Det ville være fantastisk

Ole Vive vil ikke kommentere på oplysningerne, men hvis det skulle vise sig at være sandt, så har han svært ved at få armene ned. Foto: Kathrine Harvey

Faxe - 03. september 2021 kl. 15:22 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Microsoft kunne sidste år melde ud, at de står over for den mest omfattende investering i virksomhedens 30-årige historie i Danmark. Den globale IT-virksomhed vil nemlig bygge tre datacentre på Sjælland, der alle vil være forsynet af 100 procent vedvarende energi.

Det er endnu ikke meldt ud, hvor på Sjælland de tre datacentre skal ligge, men Sjællandske Medier erfarer fra flere af hinanden uafhængige kilder, at der i hvert fald er tale om placeringer i henholdsvis Faxe og Slagelse. Som det ofte er med den slags byggerier, bliver der gået utroligt stille med dørene, men både lokale kilder i det politiske system og kilder i byggebranchen bekræfter, at der har været dialog omkring kommende datacentre.

Ingen kommentarer Det er endnu uvist, hvor langt man er i planerne om placeringen af datacentrene, men ifølge avisens kilder arbejdes der ud fra en plan om at påbegynde byggeriet i Faxe allerede i maj næste år.

Borgmester i Faxe Kommune Ole Vive (V) vil ikke udtale sig om, hvorvidt han har hørt om interessen.

- Det har jeg absolut ingen kommentarer til, lyder det fra borgmesteren.

Skulle det dog blive meldt ud, at Microsoft ender med at pege på Faxe Kommune som placering for et datacenter, vil Ole Vive dog ikke tøve med at juble over den beslutning.

- Det, ville jeg da synes, var helt fantastisk for udviklingen i Faxe Kommune. Sådan et byggeri har jo potentiale til at have en kæmpe indflydelse på udrulningen af fibernet, mobildækning og generelt på den digitale infrastruktur. Så det ville være kæmpestort for os som kommune. Derudover kan et sådant byggeri også tiltrække nogle højtspecialiserede videns-arbejdspladser med høje indtægter, som vi ikke har så mange af i Faxe Kommune. Det kunne være med til at sætte kommunen på landkortet, for man ved, at den slags arbejdspladser ofte trækker andre arbejdspladser med, siger han.

Faxe Kommunes kommunaldirektør, Carsten Riis, vil heller ikke kommentere oplysningerne - endsige stå i vejen for et eventuelt kommende datacenter.

- Hvis det er rigtigt, glæder vi os til at byde dem velkommen, og vores dør er altid åben for enhver virksomhed, der ønsker at slå sig ned i vores område. Vi synes jo selv, at vi ligger ret godt for virksomheder, og det er vi da glade for, hvis virksomhederne får øje på, siger han.

Faxe Kommune ligger godt for en virksomhed, da afstanden til København er relativt kort, samtidig med, at Sydmotorvejen går lige igennem kommunen. Derudover er der også en Femern-forbindelse på vej, hvilket vil gøre både Faxe og Slagelse til vigtige, regionale knudepunkter og dermed oplagte kandidater til byggegrunde for store, internationale virksomheder.

I Slagelse har borgmester John Dyrby Paulsen (S) ingen bemærkninger til historien.