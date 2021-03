Se billedserie Test-personalet er udsent af Falck og det ansvarsområde hører under Region Sjælland.Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Ole Vive har fået nok: »Det her er under al kritik«

For fjerde gang på to uger har borgere stået klar til at få foretaget en kviktest, men har måttet vente på testpersonalet, der ikke var mødt frem.

Faxe - 13. marts 2021

Da Sofiendalskolen fredag morgen klokken 9.00 slog dørene op for kviktest til borgerne, manglede der en enkelt lille detalje. Test-personalet var nemlig ikke mødt op, og det er langt fra første gang, det er sket.

- Falck har igen brændt os af, og de er ikke mødt op endnu. Det samme skete tre gange i sidste uge, og den officielle forklaring denne gang er en kørselsfejl, lød det fredag formiddag fra en tydeligt frustreret Ole Vive, der flere gange har lagt videoer op på Facebook, hvor han undskyldte til de borgere, der har måttet vente eller helt er gået forgæves.

Men det er slet ikke Ole Vive, der skal undskylde, for Faxe Kommune lægger bare lokaler til, og det er i virkeligheden Region Sjælland, der har kontakten til Falck-personalet, der står for at udføre de mange kviktest.

- Når det foregår i kommunens lokaler, kommer det hurtigt til at fremstå, som om vi ikke har styr på det, men det er faktisk lige omvendt. Kommunens egne medarbejdere har det seneste lange tid stået for at foretage PCR-test, og det er gået helt efter planen. Derfor er det også frustrerende, når man planlægger lokaler til kviktest, og personalet so ikke dukker op, siger Ole Vive.

Under al kritik Borgmesteren har skrevet en mail til regionsrådsformand Heino Knudsen (S), hvor han beder ham om at tage fat i Falck og få styr på problemet.

- Vi kan alle sammen komme til at slå en skævert, men fire gange på så kort tid, det er sgu under al kritik, og det forventer jeg, at der bliver rettet op på. Der er folk, som ikke er ansat under funktionærloven og måske skal møde ind på arbejde klokken 12 med en negativ corona-test, og hvis du har planlagt din dag og regnet med at kunne blive testet klokken 9.00, så kan du ikke bare gå et andet sted hen, siger Ole Vive.

Han frygter at borgerne på sigt helt vil droppe køen, hvis de flere gange skal vente i timevis eller helt går forgæves.

- Der kan ske det, at færre vælger at blive testet. Hvis man flere gange oplever at gå forgæves, så kan mange måske tænke, at så gider de ikke tage derned, og så har vi pludselig potentielt borgere, der ikke er klar over, at de er syge, og det er jo det, som hele den her øvelse gerne skulle undgå, siger Ole Vive og fortsætter:

Ole Vive er træt af, at der ikke dukker Falck-personale op til at foretage kviktest, og derfor har han skrevet til regionsrådsformand Heino Knudsen (S). Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

- Jeg vil sådan set slet ikke forholde mig til, hvilken test-strategi der er den rigtige, eller hvad det koster. Men når nu vi er blevet enige om, at det er den her vej, vi vælger at gå, så bliver vi simpelthen også nødt til at gøre det ordentligt. Og så skal borgerne kunne stole på, at de kan blive testet, når vi fortæller dem, at de kan blive testet, fastslår han.

Falck strammer op Anne Hjortshøj er enhedschef i det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland, og hun er blandt andet ansvarlig for testcentrene, og hun fortæller, at der forhåbentligt vil ske færre fejl fremover.

- Jeg har talt med Falck om episoderne i Faxe Kommune, og en af gangene var der tale om en planlægningsfejl, mens der også har været en forsinkelse på grund af et uheld på motorvejen. Den slags skal selvfølgelig helst ikke ske, men de seneste uger har vi åbnet 45 nye testcentre, så vi nu er oppe på 65, og med så stor en kapacitetsudvidelse kan der desværre ske fejl, fortæller hun.

Anne Hjortshøj vil ikke love, at der aldrig sker fejl igen, men hun fortæller, at Falck ar taget forholdsregler for at undgå lignende situationer i fremtiden.

- Mange af de her test-beredskaber er ret små - nogle steder faktisk helt ned til to mand - og det gør dem jo mere sårbare overfor sygdom eller aflysninger, men Falck har lavet et ekstraberedskab, så de kan rykke ud, hvis det faste personale bliver forhindret, siger hun.

Anne Hjortshøj håber på, at borgerne i Faxe Kommune fremover kan blive testet på henholdsvis Sofiendalskolen og Faxe Sundhedscenter uden forsinkelser, så man kan gå en sikker genåbning i møde.