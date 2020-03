Ifølge Ole Vive er der ingen grund til at gå i panik. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ole Vive: - Vi skal ikke gå i panik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ole Vive: - Vi skal ikke gå i panik

Faxe - 28. marts 2020 kl. 06:59 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der står 12 senge klar til coronapatienter på Faxe Sundhedscenter, og en særlig jobbank skal skaffe personale.

- De ældre, der ikke må få besøg af deres pårørende, lider afsavn. Det er det kors, man må bære. Det er prisen lige nu, konstaterer Faxe Kommunes borgmester Ole Vive (V) og tilføjer i næste åndedrag:

- Vi skal ikke gå i panik. Vi er i en meget særlig situation, men der er forholdsvis ro på, og vores personale gør alt for at afbøde følgevirkningerne for de ældre. Og hvis de bliver meget syge, som vi så med en beboer i Grøndalshusene i Haslev, så vil de pårørende komme på besøg.

- Den ene person, som vi ved er konstateret smittet med coronavirus, er fortsat i behandling, og der er ifølge mine oplysninger endnu ikke nogen døde borgere i Faxe Kommune, siger borgmesteren.

Sengene står der

Han fortæller videre, at der fredag eftermiddag blev holdt et møde med Sclerosehospitalet Haslev:

- De har sendt deres egne patienter hjem, og de har et hospital stående med udstyr, som vil kunne bruges i den situation, at vi skal modtage et større antal ikke-færdigbehandlede coronapatienter, der bliver udskrevet fra sygehusene, siger Ole Vive.

- Vi har desuden otte-ni ubrugte senge i Grøndalshusene, og så har vi 12 senge på Faxe Sundhedscenter, som allerede nu står klar til brug med linned på. Vi skal så kunne stille med det sundhedsfaglige personale, og derfor er vi i fuld gang med at lave en jobbank, siger han og fortæller, at der fortsat er aktivitet i Faxe Sundhedscenter, hvor hjemmeplejen, skoletandlægens nødberedskab, røntgenafdelingen og de praktiserende læger har til huse.

Beredskabsplanen

Drikkevandsforurening, arbejdsnedlæggelse, terror, forgiftning, epidemier og ekstremt vejrlig - er i den nævnte rækkefølge - beskrevet i beredskabsplan under »Rødt beredskabsniveau«, hvor den samlede krisestab indkaldes i en situation, hvor der er behov for at Faxe Kommunes ledelse og organisation varetager samtlige krisestyringsrelevante opgaver med det samme og i længere tid.

- Vi har været forberedte på, at en situation som coronavirussen kunne opstå, men en ting er at tale om det, noget andet er, når man så står lige midt i det, siger Ole Vive fra sin hjemadresse i Faxe Ladeplads, hvor han delvist arbejder fra efter en vagtordning, der er lagt på rådhuset.

Avisen fik fredag morgen en henvendelse fra en borger i Førslev, der gerne vil vide, om det nu lukkede bosted med otte pladser på Førslev Bygade 16 ved siden af Førslev Forsamlingshus vil kunne bruges til at modtage coronapatienter.

- Det indgår ikke i beredskabet, og jeg er i tvivl om, hvorvidt Faxe Kommune stadig ejer bygningen, siger borgmesteren.

Det gør kommunen, ifølge ejendomsregistret.