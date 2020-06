Ole Vive: - Find penge til skinner nu

- Det er ganske fint, at man har undersøgt det, og jeg tror, at man fremadrettet kan bruge rapporten andre steder i landet, altså inde i de større byer, men det ikke er en løsning ude i landdistikterne, mener han.

- Jeg er helt enig i konklusionen om, at fravalget af skinneløsningen og tilvalget af BRT er for usikkert. Med en anlægshorisont på seks år vil det tage alt for lang tid at etablere BRT. Det er væsentligt dyrere at anlægge, og der vil forsvinde mange pendlere fra Østbanen, imens den er lukket ned. Desuden kan togløsningen fortsætte til Roskilde, og det kan BRT heller ikke. Så jeg er overordnet helt på linje med regionen, siger Ole Vive og tilføjer, at han er tilfreds med, at BRT-løsningen nu er undersøgt til bunds:

Faxe Kommunes borgmester Ole Vive (V) glæder sig over gårsdagens klare udmelding fra regionsrådsformand Heino Knudsen (S) om, at BRT-busserne (Bus Rapid Transit) på Østbanen er en dårlig idé.

