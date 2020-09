Martin Steen Andersen er nyvalgt formand for Østjællands Museumsforening, der forventes at blive omdannet til en venneforening ved generalforsamlingen i 2021. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Østsjællands Museumsforening ønskes ændret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Østsjællands Museumsforening ønskes ændret

Faxe - 16. september 2020 kl. 18:27 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Østsjællands Museumsforening kom ud af 2019 med underskud, fordi der er skabt bedre akustik. Og der arbejdes nu med at danne en venneforening.

Faxe/Stevns: Østsjællands Museumsforening holdt en forsinket generalforsamling i museet i Faxe den 14. september 2020.

Den oprindeligt berammede generalforsamling i marts måned blev udskudt på grund af corona. Dirigenten Hans Jørgen Lund Jensen kunne dog konstatere, at generalforsamlingen måtte anses for lovlig, og ingen blandt tilhørerne ville protestere mod dette.

Foreningen omdannes

I sin beretning fortalte den afgående formand Jens Carl Jørgensen, at bestyrelsen har tanker om at omdanne foreningen til en venneforening direkte under Østsjællands Museum.

- Det skal ses i lyset af, at museet har nogle meget interessante foredragsrækker som foreningen ikke kan eller vil konkurrere med, sagde Jens Carl Jørgensen og bad om forsamlingens tilkendegivelse om at ændre foreningen. Det skete og bestyrelsen vil derfor nu arbejde henimod at kunne fremlægge et egentligt forslag på næste års generalforsamling.

Beretningen blev godkendt med akklamation og der var ingen indsigelser mod bestyrelsens planer.

Regnskabet blev ligeledes godkendt med et underskud på 21.000 kroner, der kan henføres til et tilskud til museets øremærkede forbedring af akustikken i foredragssalen.

Og forsamlingen kunne med egne ører konstatere, at pengene var anvendt godt. Foreningens egenkapital er nu 18.000 kroner.

Ny formand

Tre medlemmer af bestyrelsen var på valg: Jens Carl Jørgensen, Martin Steen Andersen og Poul Christiansen. De to første blev genvalgt uden modkandidater. Poul Christiansen haavde meddelt at han ikke ønskede at genopstille. Der var ingen anden kandidat, hvorfor bestyrelsen fortsætter med en vakant plads.

På suppleantposten gik det lidt bedre, idet Søren Lindehøj Jensen fra Faxe meldte sig frivilligt til at erstatte den hidtidige suppleant Jytte Egede Rasmussen, der ikke ønskede at genopstille.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke Poul Christiansen for hans store indsats i bestyrelsen gennem 12 år.

Ved den efterfølgende konstituering blev Martin Steen Andersen valgt som formand, mens Inger Andersen blev næstformand og Jens Carl Jørgensen overtog kassererposten. De vvrige medlemmer af bestyrelsen er Anna-Marie Ulstrup, Peer B. Höyer og Kurt Jacobsen, mens Søren Lindehøj Jensen er suppleant.