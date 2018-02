Økonomi på plads: Udsigtstårnet åbner til efteråret

- Udsigtstårnet har potentiale til at blive et ikon på Sydsjælland. Det er et ambitiøst projekt, som forhåbentlig kan være med til at skabe vækst i turismen i hele regionen. Vi ved, at turister går efter kvalitetsoplevelser og gerne vil have noget ekstraordinært, og jeg synes, at projektet ser spændende ud, og jeg håber, det kan bidrage til at gøre Sjælland til en mere attraktiv turistdestination.