Nyvalgt byrådsmedlem vil i Folketinget

- Jeg er en glad mand i dag. Vi satte i kredsbestyrelsen tre mål for vores nye folketingskandidat, og vi har nu fået opfyldt dem alle tre. Det skulle være en lokal kandidat, som kunne komme ud over kanten med sit budskab, og så skulle der være en fælles indstilling bag kandidaten i alle tre partiforeninger. Alt dette har vi opnået med valget af Tanja, siger kredsformand Jens Georg Bagge.

For Tanja Larsson selv gav beslutningen om at stille op til Folketinget ikke sig selv, og hun måtte hjælpes lidt på vej af erfarne kræfter.

- Hvis jeg skulle blive valgt til Folketinget og så skal vælge mellem det og Faxe Byråd, så er valget ikke så svært. Selvfølgelig vil det være ærgerligt at opgive posten i byrådet så kort efter at være kommet ind, men jeg tror godt, at mine vælgere ville vælge at have mig siddende i Folketinget, hvis de selv skulle vælge, for det er jo der, jeg kan få den maksimale indflydelse, siger hun.