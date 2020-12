Se billedserie 4. januar var fodboldspillere fra 18 til 60 år igen med i den traditionsbundne nytårscup i Terslev. Foto: Anders Ole Olesen

Nytårskavalkade: Et helt anderledes forår

Faxe - 27. december 2020

Første kvartal af 2020 var præget af hverdagen, som ændrede sig brat, da coronavirussen brød ud.

Avisåret 2020 begyndte 4. januar med, at fodboldspillerne fra 18 til 60 år spillede med i den traditionsbundne nytårscup i Terslev.

10. januar modtog Feddet Strand Resorts ejer Ivan Reedtz-Thott og lejrchef Kasper Kristensen den højest mulige udmærkelse, fem stjerner, fra den tyske bilistorganisation ADAC.

Og 12. januar sørgede Ensemble Storstrøm sammen med sopran Gabriella Pace og basbaryton Jens Søndergaard for sublim underholdning ved nytårskoncerten arrangeret af Faxe Kunst- og Musikforening.

13. januar klokken 4.50 om natten skete der en heldigvis meget usædvanlig hændelse, da et knivstik afspærrede hele Bråby. En 42-årig kvinde blev dagen efter varetægtsfængslet for et groft overfald på en mand ved Bråby Kirke.

Kritik af råstofplanen 14. januar blev der stillet kritiske spørgsmål til Region Sjælland og Nymølle Stenindustrier på et borgermøde i Haslev Hallerne, hvor det kom frem, at Nymølle havde stævnet Faxe Kommune for 40 millioner kroner, fordi kommunen ikke vil tillade grusindvinding under grundvandsspejlet i Bjerrede.

Samme dag var Anker Stidsen, Jørgen Hansen og Erling Hugger på rådhuset for at overrække 3.261 protestunderskrifter til borgmesteren imod boliger i Håndværkerhøjskolen.

18. januar kulminerede to års hårdt arbejde, da Mikkel Zacho Pryn sejrede ved DM i Skills 2020 og fik overrakt sit diplom af statsminister Mette Frederiksen.

Han kvalificerede sig samtidig til EM i Østrig, som skulle være holdt i september, men det satte coronavirussen desværre en effektiv stopper for.

Skovtårnets ejer, Jesper Mathiesen, sagde, at den voksende turisme til tårnet bidrager til vækst og jobskabelse både i virksomheden selv, men også i lokalområdet. Og Camp Adventure forventede, at de i 2020 ville opnå et besøgstal, der som minimum matchede de 350.000 personer i 2019.

1. og 2. februar var mere end 100 mennesker med til at opleve saunaguset og det iskolde gys i Faxe Bug ved Vinterbadefestival på Faxe Ladeplads strand, og 3. februar indviede Seas-NVE Danmarks første klimavenlige transformatorstation i Haslev, hvor der fjernes CO2 svarende til 2.000 bilers udledning i et helt år.

Efter to gode sæsoner lukkede restaurant Ko & Co på havnen i Faxe Ladeplads på grund af sygdom i familien, og 21. februar var byrådsmedslem Christina Birkemose (S) med til at sætte sagen om stjålne adoptivbørn fra Chile på den landspolitiske dagsorden.

22. og 23. februar overgik Garnfestivalens femte udgave igen sig selv, da mere end 1.000 kvinder og nogle få mænd deltog på Nordskovskolen i Haslev.

Ironman på Sydpolen I slutningen af februar påbegyndte Anders Hofman Laursen, alias Iceman, sin kæmpestore og iskolde præstation på Sydpolen.

Den dengang 29-årige atlet fra Bråby havde forberedt sig ved at gennemføre en halv triatlon på Svalbard - verdens hidtil nordligste - og han fik brug for alle sine kræfter, da en snestorm satte en stopper for de sidste 27 kilometers løb. 40 timer, 45 minutter og 33 sekunder gik der før han 25. februar, som den første i verdenshistorien, havde gennemført 3,8 kilometer svømning i næsten frosset havvand, 180 kilometer cykling og 42,2 kilometer løb på Cape Legoupil-gletsjeren.

4. marts skiftede Socialdemokratiet igen gruppeformand, da Per Thomsen afløste Christina Birkemose efter at hun ved årets begyndelse havde overtaget stafetten fra den tidligere borgmester Knud Erik Hansen.

For Thomsens vedkommende var det en tilbagevenden til tjansen, som han også havde under Hansens bogmestertid.

Efter 32 års virke skiftede Borgerlisten 5. marts navn til Lokallisten, fordi partiet Klaus Riskjær Petersen tog navnet Borgerlisten, og fordi Lokallisten et godt navn, der fortæller at politikken udelukkende er drevet af lokale ønsker og behov, og hvor vi ikke skal agere ud fra hensyn til et landspolitisk moderparti, sagde Lokallistens formand Klaus Kej ved navneskiftet.

Meget blev aflyst Efter en ferierejse gik en læge fra Lægehuset i Rønnede i selvkarantæne, dog uden at have symptomer på coronasmitte, skrev vi 6. marts, og samme dag var de slut med mider i skraldet, fordi poserne til madaffald blev udskiftet fra biokvalitet til genbrugsplast.

6. marts var også dagen hvor Haslevmessen, Livsstilsmessen og Jobbørsen blev aflyst på grund af frygt for coronasmitte. Det skete efter statsministerens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1.000 deltagere.

8. marts fyrede Faxe Kommune kommunaldirektør Thomas Eriksen, da der var brugt 21 millioner for meget i 2019, og der forventedes et merforbrug på 31 millioner kroner i 2020. Ole Vive var herefter både politisk og administrativ chef på rådhuset i næsten fem måneder.

Ølsalget ramt i Italien 11. marts var Royal Unibrews salg påvirket af den alvorlige coronasituation i Italien, der er bryggeriets tredjestørste marked udenfor Danmark. Og Café Paraplyen kørte dagligt varm mad ud til 80 borgere.

Gymnasieeleverne blev undervist online og Sclerosehospitalet i Haslev stillede mandskab og sengestuer til rådighed for coronaramte danskere. Det blev der heldigvis ikke brug for, men mange erhvervsdrivende var hårdt pressede. For eksempel forventede Højskolen Emmaus at miste en million kroner alene i april.

Samtidig så den lokale stjernekok og kaptajn på det danske kokkelandshold, Christian Wellendorf, en mulighed for at undervise i madkundskab på nettet.